Гомельчанин взрывал петарды возле газопровода и транслировал это в интернет

Гомельчанин взрывал петарды возле газопровода и транслировал это в интернет2
- 27.03.2025, 10:32
Ему назначили 15 суток ареста.
15 суток административного ареста назначил суд жителю Гомеля. Парень взрывал пиротехнику возле газопровода и железной дороги, параллельно транслируя это в интернет.
В материалах дела, как обнаружило «Зеркало», утверждается, что молодой человек запускал петарды в Гомеле возле гаражного кооператива и железнодорожного полотна. На суде парень объяснил, что выбрал это место, так как посчитал его достаточно обособленным. Трансляция в интернете, по его словам, предназначалась только одному человеку.
Но видео со взрывами увидели и силовики. Вскоре после стрима гомельчанина задержали, а при нем нашли пиротехнические изделия.
Молодой человек признал свою вину. В свое оправдание он сказал, что взрывы устраивал на расстоянии пяти-шести метров от газопровода. Суд учел этот факт, а также чистосердечное раскаяние. Однако гомельчанина все равно признали виновным в мелком хулиганстве и отправили под административный арест.
Кстати, продажа пиротехники в Беларуси запрещена с 4 января.