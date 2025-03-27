Гомельчанин взрывал петарды возле газопровода и транслировал это в интернет 2 27.03.2025, 10:32

Ему назначили 15 суток ареста.

15 суток административного ареста назначил суд жителю Гомеля. Парень взрывал пиротехнику возле газопровода и железной дороги, параллельно транслируя это в интернет.

В материалах дела, как обнаружило «Зеркало», утверждается, что молодой человек запускал петарды в Гомеле возле гаражного кооператива и железнодорожного полотна. На суде парень объяснил, что выбрал это место, так как посчитал его достаточно обособленным. Трансляция в интернете, по его словам, предназначалась только одному человеку.

Но видео со взрывами увидели и силовики. Вскоре после стрима гомельчанина задержали, а при нем нашли пиротехнические изделия.

Молодой человек признал свою вину. В свое оправдание он сказал, что взрывы устраивал на расстоянии пяти-шести метров от газопровода. Суд учел этот факт, а также чистосердечное раскаяние. Однако гомельчанина все равно признали виновным в мелком хулиганстве и отправили под административный арест.

Кстати, продажа пиротехники в Беларуси запрещена с 4 января.

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