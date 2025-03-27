закрыть
27 марта 2025, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский объяснил, почему согласился на прекращение огня с Россией

1
  • 27.03.2025, 10:50
  • 3,566
Зеленский объяснил, почему согласился на прекращение огня с Россией

Решение президента Украины бьет по Путину.

Украина согласилась на прекращение огня с Россией, чтобы четко показать миру, что российский диктатор Владимир Путин не желает мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ.

«Есть Ближний Восток, который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Что это Украина не хочет окончания войны, это Украина не хочет мира. То есть там «русская» пропаганда поработала очень сильно. И я такими шагами четко очень показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов», - сказал он.

Он добавил, что после этого были несколько контактов со странами Ближнего Востока и Глобального Юга, которые до этого с нами «даже не очень разговаривали, потому что балансировали между нами и русскими».

Второй причиной, по словам Зеленского, было то, что ему нужно было разблокировать помощь Украине от США.

Также Зеленский отметил, что хотел бы чтобы теперь, когда Путин отказался от прекращения огня, президент США надавил на него санкциями, не снимая, а усиливая их.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов
Путин оказался перед дилеммой
Путин оказался перед дилеммой Владимир Фесенко
Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип