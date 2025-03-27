Возвращение к истокам: раскрыты подробности нового Smart fortwo 27.03.2025, 10:53

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Электрокар будет дешевле и просторнее, а также будет иметь больший запас хода.

Smart fortwo планируют возродить в ближайшие годы. Над новым поколением миниатюрного городского авто уже работают — об этом сообщил СЕО Smart Дирк Адельман британскому изданию Auto Express.

По его словам, сегмент компактных городских моделей А-класса очень интересен для Smart, ведь он растет. На данный момент немецкий бренд сделал ставку на электрические кроссоверы, однако его руководство не против вернуться к истокам и создать маленький ситикар.

Шеф-дизайнер Smart Кай Зибер объяснил, что эта модель является ключевой для марки: «fortwo является основой нашего бренда. Мы четко намерены вернуть его в линейку».

Скорее всего, новинку назовут Smart #2 — по аналогии с другими современными моделями марки. Информации о модели немного, однако известно, что она дебютирует до конца декады и останется верной изначальной концепции — это будет маленькое двухместное авто.

Как и все новые Smart, #2 будет электромобилем. Платформу для него разработают совместно с Geely (китайский концерн является совладельцем Smart вместе с Mercedes-Benz). Это позволит снизить себестоимость авто. Стартовая цена Smart #2 составит менее 25 000 евро.

Известно, что благодаря специализированной электрической архитектуре новый Smart #2 станет несколько просторнее внутри. Его запас хода будет значительно больше, чем у электрического Smart fortwo (у него он составлял всего 159 км).

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