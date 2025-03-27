Forbes: Украинские F-16 приноровились выслеживать российские средства ПВО 27.03.2025, 10:58

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Истребители используют для разведки системы самозащиты.

Украинские истребители F-16 не только сбивают российские беспилотники, глушат российские радары с помощью капсул РЭБ и сбрасывают высокоточные бомбы. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, они выполняют также не вполне характерные для них задания – проводят разведку для точного обнаружения российских средств ПВО, используя свои системы самозащиты.

Как отмечает Акс, среди тысяч F-16 по всему миру, есть всего несколько, специально оборудованных для разведки - с подфюзеляжными камерами или радарными установками. При этом в распоряжении Украины истребителей с такими технологиями нет.

Вместо этого украинские F-16 имеют интегрированную систему дозирования Pylon Integrated Dispensing System и интегрированную электронную боевую систему Pylon Integrated Systems: PIDS и ECIPS. Последняя содержит пассивные средства защиты, включая глушилку AN/ALQ-162 для поражения радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для запуска пассивных средств защиты.

«Система предупреждения подключается к системе управления радиоэлектронной борьбой датской компании Terma, которая сама подключается к дисплею в кабине пилота, показывающему, где находятся вражеские радары по отношению к его самолету. Если украинские пилоты F-16 выполняют задания по электронной разведке, они, вероятно, в значительной степени полагаются на систему управления Terma», - пишет Акс.

Как объясняет аналитик, украинские F-16 совершают разведывательные полеты, определяют местоположение российских радаров по их излучениям, а затем приземляются, чтобы аналитики разведки могли учесть свежие данные при планировании ударов.

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«Когда все это суммируется, мы планируем полеты для дальнейших действий по поражению противника», - рассказал один из пилотов.

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