закрыть
27 марта 2025, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Украинские F-16 приноровились выслеживать российские средства ПВО

  • 27.03.2025, 10:58
  • 1,848
Forbes: Украинские F-16 приноровились выслеживать российские средства ПВО

Истребители используют для разведки системы самозащиты.

Украинские истребители F-16 не только сбивают российские беспилотники, глушат российские радары с помощью капсул РЭБ и сбрасывают высокоточные бомбы. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, они выполняют также не вполне характерные для них задания – проводят разведку для точного обнаружения российских средств ПВО, используя свои системы самозащиты.

Как отмечает Акс, среди тысяч F-16 по всему миру, есть всего несколько, специально оборудованных для разведки - с подфюзеляжными камерами или радарными установками. При этом в распоряжении Украины истребителей с такими технологиями нет.

Вместо этого украинские F-16 имеют интегрированную систему дозирования Pylon Integrated Dispensing System и интегрированную электронную боевую систему Pylon Integrated Systems: PIDS и ECIPS. Последняя содержит пассивные средства защиты, включая глушилку AN/ALQ-162 для поражения радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для запуска пассивных средств защиты.

«Система предупреждения подключается к системе управления радиоэлектронной борьбой датской компании Terma, которая сама подключается к дисплею в кабине пилота, показывающему, где находятся вражеские радары по отношению к его самолету. Если украинские пилоты F-16 выполняют задания по электронной разведке, они, вероятно, в значительной степени полагаются на систему управления Terma», - пишет Акс.

Как объясняет аналитик, украинские F-16 совершают разведывательные полеты, определяют местоположение российских радаров по их излучениям, а затем приземляются, чтобы аналитики разведки могли учесть свежие данные при планировании ударов.

Реклама

«Когда все это суммируется, мы планируем полеты для дальнейших действий по поражению противника», - рассказал один из пилотов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов
Путин оказался перед дилеммой
Путин оказался перед дилеммой Владимир Фесенко
Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип