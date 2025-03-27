закрыть
27 марта 2025, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У новой станции метро хотят снести частный сектор и двухэтажки

1
  • 27.03.2025, 11:14
  • 1,832
У новой станции метро хотят снести частный сектор и двухэтажки

Минчан зовут на обсуждение.

Тихий сосед Минск-Мира — двухэтажный микрорайон на улице Серова — скоро сильно преобразится. Неподалеку от новой станции метро «Неморшанский сад» появятся многоквартирные дома, детский сад, магазины и благоустроенные скверы. А вот вся малоэтажная застройка и частные дома пойдут под снос. Сейчас будущее территории обсуждается в администрации Октябрьского района. К участию в общественном обсуждении приглашают всех желающих. Журналисты Realt рассмотрели обновленный план градостроителей и прогулялись по кварталам с двухэтажками.

Микрорайон в окрестностях улицы Серова начал активно расти в 50-х годах, когда здесь стали строить жилые дома для работников завода «Керамин» (в советское время — Минский комбинат строительных материалов). Сегодня эта застройка частично устарела и нуждается в переменах. Градостроительный проект детального планирования территории в границах Асаналиева — железная дорога — граница производственной зоны разработало УП «Минскградо».

Сейчас на площади в 57 гектаров мирно соседствуют частные дома, полюбившиеся многим минчанам атмосферные двухэтажки, а также более поздняя застройка — пятиэтажные и девятиэтажные дома.

Помимо жилых домов разной этажности, в микрорайоне расположено две школы (обычная и музыкальная), поликлиника, храм, небольшие магазинчики и несколько производственных объектов.

Согласно обновленному ПДП, градостроители предлагают отправить под снос практически всю малоэтажную застройку на улицах Серова, Любанской, Жлобинской и Пирогова. Именно здесь сейчас сосредоточено наибольшее количество 2−3-этажных домов 50-х годов постройки. Процесс отселения и сноса уже начался.

По плану на месте двухэтажек вырастут многоквартирные дома с объектами бытового обслуживания. В результате трансформации жилищный фонд микрорайона до 2030 года увеличится сразу на 1064 квартиры.

Готовиться к переезду, к сожалению, придется и жителям частого сектора, который занимает восточную часть микрорайона — рядом с железной дорогой. Именно по территории частного сектора в будущем пройдет новая Южная магистраль, которая свяжет Минск-Мир с этой частью города.

На остальной территории, сейчас занятой усадьбами, построят многоэтажные жилые дома. Сразу подчеркнем, что на первом этапе планируется снести всего 3 дома, а до 2030 года — оставшиеся 33. Таким образом, частных домов в микрорайоне не останется.

Сегодня улочки частного сектора (это — Пирогова и примыкающие к ней переулки) заняты весьма разнообразными постройками. Тут встречаются и классические послевоенные хаты, и замки из 90-х, и вполне современные коттеджи.

Кроме большого количества многоэтажных жилых домов, на Серова собираются возвести детский сад на 230 мест. Дошкольное учреждение появится в глубине улицы Пуховичской — на месте двух жилых малоэтажек с сараями. Также в районе построят общественные центры и объекты обслуживания населения.

Не забыли градостроители и про озеленение — благоустроенные зеленые зоны планируется организовать на продолжении улицы Пуховичской (рядом с двумя школами), а также неподалеку от диспетчерской станции Серова.

Чтобы будущим жителям микрорайона было, где оставить машину, в разных уголках Серова планируется возвести несколько автомобильных стоянок и паркингов. Самая большая из парковок (на 500 мест) разместится ближе к железной дороге на Пирогова.

В результате всех изменений к 2030 году тихий уголок Минска может кардинально измениться. Жилищный фонд микрорайона Серова увеличится до 290 тысяч квадратов, а население микрорайона вырастет до 12 тысяч человек.

Общественное обсуждение проекта будет проходить с 26 марта по 9 апреля. Рассмотреть план можно на официальном сайте администрации Октябрьского района, а также в фойе этого учреждения.

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска после рассмотрения поступивших замечаний и предложений.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов
Путин оказался перед дилеммой
Путин оказался перед дилеммой Владимир Фесенко
Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип