Ждет экипаж команду Владимир Халип

27.03.2025, 11:17

1,984

Владимир Халип

О мародерах эпохи Путина и Трампа.

Путин рассказал Трампу жуткую историю. Будто в Курской губернии российские войска одержали неслыханную победу. Окружили группировку, которую еще с августа генерал Герасимов обязался вытеснить с российской территории немедленно и безоговорочно. Никто не послушался тогда бравого генерала. Особенно те, кого он собирался тогда вытеснить. И вот результат. Все окружены. И назревает что-то ужасное.

Трамп, услышав эту историю от самого Путина, судя по всему, во время телефонного разговора, попытался трагедию предотвратить. Это же сколько народу может погибнуть! Да что там рассуждать. Котел – это котел. Но почему-то на указанном направлении никаких исторических сражений американские спутники зафиксировать так и не смогли. Обычные фронтовые сводки продолжали поступать. То ли Путин что-то перепутал. То ли российское телевидение в критический момент оказалось до крайности нерасторопным. И невероятный подвиг герасимовских войск оно просто проморгало.

А вот на другом участке фронта произошли не придуманные, а вполне реальные события. Тревожные и непредсказуемые. И это не какие-нибудь слухи досужих репортеров или выдумки генеральских денщиков. Сам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на очередном совещании доложил соратникам о дальнейшем продвижении украинских войск после прорыва в Краснояружском районе и возможной потере еще нескольких сел. Кроме тех, где уже успели эвакуировать население, надо срочно выселять и новые деревни. Оставаться там нельзя. Подтянутся российские войска, бои будут охватывать все новые и новые территории. Конечно, это дело военного командования.

Но тут новая беда – в покинутых селах появились мародеры. Такая напасть! И на противника никак уже не свалишь. Славный населенный пункт Репяховка атаке еще не подвергался. А мародеры хозяйничают там уже вовсю. И не какие-нибудь залетные грабители. А свои, военные к тому же. Губернатор засмущался – не слишком ли он круто высказался. Вроде бы защитники по версии Кремля. И выдал соратникам до крайности заредактированную фразу: «Есть признаки незаконного проникновения в оставленный дом». Немыслимая деликатность! Какое там «незаконное проникновение? Взлом. Ограбление. Профессиональное притом.

И не один дом, как застенчиво говорил губернатор, а не меньше двадцати там поблизости уже взяли мародеры. Белгородский telegram-канал сопровождал одного из беженцев, вернувшегося в свой разграбленный дом. Обыскивали тут профессионально, с толком, с пониманием. Многолетние сидельцы российских тюрем уже давно отправлены на фронт. Домушники и прочие мастера путинских времен уже ничего и никого не боятся. За такое к ответу не потребуют. Все это мелочь для властей. Социально близких по давней советской традиции обижать не принято. Только бы подписывали контракт. Только бы шли на штурм. А что потом – никого не беспокоит.

Вот и в этом доме барахло не брали. И вообще ничего не брали. Всякое хозяйское добро швыряли просто под ноги. Работали с умом. Искали ценности и деньги. Обшарили каждую коробку, каждый уголок. Пили из горла и бросали на пол порожние бутылки. Закончили. Нагадили. Ушли. Привет деликатному губернатору!

Ничего нежданного. Заурядный криминальный рецидив. Как говорили в старом фильме, танцуют все! Почитайте Бабеля – «Первая конная», дневники. Лихой поход на Польшу под общим командованием красного маршала Тухачевского и Буденного в частности. Вот это они мечтают повторить. Как они лихо шли по всяким местечкам и хуторам! И как потом бежали из-под Варшавы, теряя людей, коней и награбленное. О многом уже давно забыли. И только инстинкт мародерства остался и не дает покоя. Тревожит неукротимо. Зовет в поход. «Можем повторить!»

Когда еще в начале этой путинской «спецоперации» они засветились 2 апреля 2022 года на пункте СДЭК при отправке награбленного в Украине, журналисты и айтишники провели расследовании этого «инцидента».

Установили адреса, по которым уходили трофейные телевизоры, компьюторы, холодильники, автозапчасти и прочее добро. Больше всего посылок досталось Рубцовску. Рекорд по весу побил некий лейтенант - 440 килограмм!.. Фамилию героя называть не стоит. И без того у него славы - почти полтонны.

И что же, все это дошло до Путина, встревожились подчиненные – это же какой позор для армии. Грабители, мародеры! Наказали виновных? Или хотя бы припугнули слишком жадных? Хотя бы отчитали перед строем? Ни фига!..

Вот и мучается белгородский губернатор, пытаясь как-то поизящнее подать жуткие факты мародерства. На тех, кто наступает с сопредельной стороны, уже не свалить. Как было приказано, отселение тамошних жителей проведено оперативно. Покинутые ими населенные пункты под полным контролем военных. И даже военная полиция есть. А вот хозяин там все тот же мародер.

Да что же вдруг случилось? Армия все-таки, а тут конфуз. Да ничего такого не случилось, тем более, вдруг. С давних времен зависла в сети известная многим картинка. Была еще такая дата тех времен: 08.08.08. Так вот, изображает фотка российский гордый танк времен похода в Грузию. Какой-то городок, обычная улица, летнее утро. На стволе танка висит обычный матрац, который где-то тут затрофеил этот гордый экипаж. На броне тюки с чем-то военным или все с теми же трофеями. И приторочено к башне роскошное мягкое кресло. А еще – унитаз пристоен на броне. И надо всем этим восседает военнослужащий. Судя по всему,командир экипажа. Боевая машина к походу готова.

Ждет экипаж команду.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com