«Российские войска просто сдались»: ВСУ продвигаются в Белгородской области 27.03.2025, 11:23

4,594

В Москве ширится недовольство ситуацией.

Украинские войска продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Это новое «тихое вторжение», пишет The Telegraph.

На западе России, вблизи укрепленной границы с Украиной, был слышен гул бронетехники, преодолевающей минные поля и баррикады. Колонна танков и боевых машин прокладывала путь через препятствия, начиная новый этап боевых действий.

Пока неизвестно, это короткий рейд или долгосрочная операция. Институт изучения войны сообщает о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимаются «стратегические шаги» для противодействия возможному наступлению России на Сумы. Продвижение украинских войск в Белгород, вероятно, отвлечет силы противника от этого направления.

Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины и используется российскими войсками для атак. Кроме того, регион находится рядом с Курском, где продолжаются бои за возвышенности, которые могут иметь значение для переговоров.

В отличие от Курска, на этот раз российские войска были лучше подготовлены.

«Россия, кажется, была лучше подготовлена к этой операции», - сказал Джон Харди, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий, - «И эта операция значительно меньше по масштабу и своим целям».

По его оценкам, численность украинских сил составляет менее батальона, то есть примерно 500 солдат. В Москве ширится недовольство ситуацией.

«Как это произошло? Российские войска полностью... Они просто сдались. Они просто ушли. После этого враг оккупировал это», - заявил российский военный корреспондент Владимир Романов, комментируя потерю Демидовки.

В боевых действиях участвуют элитные украинские подразделения и американские боевые машины Bradley. Прокремлевский военный блогер Рыбарь сообщил о боях в Демидовке:

Противник неоднократно пытался проникнуть в наши опорные пункты через границу. Ситуация остается напряженной».

«Еще один российский Telegram-канал Two Majors утверждает, что Украина «растягивает» российские войска вдоль фронта, усиливая атаки.

«Достижения пока скромные, но Украина продвигается вперед и занимает высокие позиции», - отметил Джон Харди, добавляя, что «слишком рано» говорить о влиянии операции на общую ситуацию на фронте.

«Тот факт, что Украина все еще атакует через девять дней, говорит о попытке создания буферной зоны. Киев, возможно, пытается усилить свои позиции в переговорах о прекращении огня. Это рискованный план», - сказал Харди.

Он отметил, что Украине может не хватить ресурсов. Также существует неопределенность относительно военной помощи США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com