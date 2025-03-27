Белорусов просят отключить свет

Белорусов просят отключить свет3
- 27.03.2025, 11:30
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Зачем и на какое время.
Минприроды предлагает белорусам отключить свет на некоторое время. И связано это не с экономией или какими-то ремонтными работами на электролиниях, пишет «Точка».
Ведомство предлагает гражданам проявить заботу о природе.
А сделать это просто – нужно принять участие в международной экологической акции «Час Земли».
Достаточно выключить освещение и электроприборы из сети 29 марта на один час – с 20:30 до 21:30. Акция пройдет в Беларуси в 17-й раз.
Масштабы акции «Час Земли»
Впервые мероприятие провели в австралийском Сиднее 31 марта 2007 года. На данный момент акция считается одной из самых массовых на планете – ежегодно участвуют свыше 2 млрд человек и тысячи предприятий из 190 стран мира.
Конечно, кратковременное отключение электроэнергии на один час не способно кардинально изменить экологическую ситуацию в глобальном масштабе.
Однако суть акции «Час Земли» заключается не столько в непосредственной экономии ресурсов, сколько в демонстрации солидарности людей перед вызовами экологического кризиса. Это символический жест, показывающий осознанную готовность каждого человека внести посильный вклад в сохранение нашей планеты.