ISW: РФ отвергла идею Трампа по ЗАЭС 27.03.2025, 11:35

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Кремль получил возможность сорвать переговоры Украины с США.

Россия отвергла идею Дональда Трампа о том, чтобы Запорожская атомная электростанция перешла в американскую собственность или США примкнула к ее эксплуатации.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обращают внимание на то, что российские чиновники фактически прямо отвергли недавнее предположение президента США Дональда Трампа о том, что США могли бы присоединиться к эксплуатации оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 19 марта во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы взять под контроль ЗАЭС, которую сейчас оккупируют российские войска — очевидно, имея в виду, что Россия должна будет поступиться эту территорию в Запорожской области, прежде чем США смогут получить контроль над ЗАЭС.

Однако 26 марта Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что передача территории ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране является «невозможной» и что возможность совместной эксплуатации Россией ЗАЭС с любой страной является «неприемлемой». В МИД России добавили, что было бы «абсурдом» позволять любой международной организации помогать в эксплуатации ЗАЭС. Российский МИД также пытался оправдать незаконную оккупацию станции Россией, утверждая, что указом Владимира Путина от октября 2022 года ЗАЭС якобы «передали» под юрисдикцию России. 26 марта вице-премьер-министр России Александр Новак также заявил, что Россия не рассматривает совместную с США эксплуатацию ЗАЭС.

В ISW напоминают, что Кремль регулярно ложно представляет РФ как якобы единственного безопасного оператора ЗАЭС — несмотря на то, что именно войска РФ поставили станцию под угрозу, оккупировав ее территорию в марте 2022 года. В частности, Россия хранила военную технику возле реакторов ЗАЭС и в машинных залах, а также использовала территорию ЗАЭС для запуска ударных беспилотников. Кремль также регулярно обвиняет Украину в якобы создании угроз для ЗАЭС и может попытаться усилить эти нарративы, чтобы подорвать текущие американо-украинские переговоры, прогнозируют в ISW.

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