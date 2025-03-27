На строительном рынке Беларуси закрывается очередная компания
- 27.03.2025, 11:40
Подрядчика «Минск Мира» объявили банкротом.
Застройщика «Западинвестстрой», который был подрядчиком при строительстве жилого комплекса «Минск Мир», признали банкротом с ликвидацией. Это следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».
10 марта в Экономическом суде Минска застройщика «Западинвестстрой» окончательно признали банкротом. Судья также постановил закрыть эту фирму. За компанией числятся долги на 184 954 рубля. Среди кредиторов — «Дана Астра», налоговая, Фонд соцзащиты населения, «Белгосстрах».
Напомним, в Экономический суд Минска с заявлением о банкротстве компании «Западинвестстрой» обратилась «Дана Астра» (ее руководителей ранее задержали силовики), которой фирма задолжала на тот момент почти 180 тыс. рублей.
Суд постановил открыть дело о банкротстве и ввести защитный период. Затем последовало еще одно заседание, на нем было открыто конкурсное производство в отношении фирмы «Западинвестстрой». Это процедура экономической несостоятельности (банкротства). Ее проводят для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов. Если невозможно провести санацию (оздоровление), то запускается ликвидационное производство должника.