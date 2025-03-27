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Как Лукашенко добивает «Беларусьфильм»

  • Дмитрий Болкунец
  • 27.03.2025, 11:52
Как Лукашенко добивает «Беларусьфильм»

Кому интересен белорусский кинематограф за пределами страны?

Самозванец Лукашенко решил, что ему виднее, кто должен руководить «Беларусьфильмом». Не, правда, кто еще может этим заниматься, если не он? В странах с нормальными демократическими традициями вроде США, таких вещей не происходит.

На секундочку, «Беларусьфильм» — это не какое-то культовое место с мировым признанием. Что они сняли в последние годы? Какие фильмы выходили, кому они вообще интересны за пределами страны?

Лукашенко решает, кто будет «руководить» кинематографом, а холопы в первом ряду должны аплодировать.

Во времена нацистской Германии существовал Имперский комитет по кинематографии (Reichsfilmkammer), который контролировал всю киноотрасль, а руководители киностудий, сценаристы и режиссеры назначались и утверждались лично Йозефом Геббельсом и руководством Рейха.

Учитывая приверженность Александра Лукашенко к методам Гитлера и его очевидные симпатии к этому историческому персонажу, нет ничего удивительного в том, что он копирует практики нацистской Германии. Назначение директоров государственных учреждений, включая «Беларусьфильм», в ручном режиме – это лишь одно из проявлений того, что Лукашенко является прямым проводником нацизма в Беларуси, используя государственные структуры для пропаганды и тотального контроля, подобно тому, как это делали в Третьем Рейхе.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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