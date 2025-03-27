Как Лукашенко добивает «Беларусьфильм» Дмитрий Болкунец

27.03.2025, 11:52

Кому интересен белорусский кинематограф за пределами страны?

Самозванец Лукашенко решил, что ему виднее, кто должен руководить «Беларусьфильмом». Не, правда, кто еще может этим заниматься, если не он? В странах с нормальными демократическими традициями вроде США, таких вещей не происходит.

На секундочку, «Беларусьфильм» — это не какое-то культовое место с мировым признанием. Что они сняли в последние годы? Какие фильмы выходили, кому они вообще интересны за пределами страны?

Лукашенко решает, кто будет «руководить» кинематографом, а холопы в первом ряду должны аплодировать.

Во времена нацистской Германии существовал Имперский комитет по кинематографии (Reichsfilmkammer), который контролировал всю киноотрасль, а руководители киностудий, сценаристы и режиссеры назначались и утверждались лично Йозефом Геббельсом и руководством Рейха.

Учитывая приверженность Александра Лукашенко к методам Гитлера и его очевидные симпатии к этому историческому персонажу, нет ничего удивительного в том, что он копирует практики нацистской Германии. Назначение директоров государственных учреждений, включая «Беларусьфильм», в ручном режиме – это лишь одно из проявлений того, что Лукашенко является прямым проводником нацизма в Беларуси, используя государственные структуры для пропаганды и тотального контроля, подобно тому, как это делали в Третьем Рейхе.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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