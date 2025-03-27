закрыть
27 марта 2025, четверг, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал, что ждет Трампа, если он ослабит санкции против России

  • 27.03.2025, 11:54
Зеленский рассказал, что ждет Трампа, если он ослабит санкции против России

Путин сделает только один вывод.

Президенту США Дональду Трампу не стоит смягчать санкции против России. Тогда глава Кремля Владимир Путин посчитает его слабым и предпримет следующий шаг.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина  со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, Дональд Трамп пытался установить хорошие дипломатические отношения с Россией, но с таким человеком, как Путин, этот метод не работает и предложение по смягчению санкций в обмен на уступки с его стороны, не сработает.

«Путин не тот человек, который может быть благодарным. Если Дональд Трамп ослабит санкции против России, он сделает только один вывод: он слабый президент и поэтому может перейти к следующему шагу», - считает он.

По словам Зеленского, Путин живет под давлением 24 часа в сутки, в России нет оппозиции - ни в Кремле, ни за пределами Кремля.

«На протяжении 25 лет его целью было сохранение и укрепление своей власти. Он сделал это, убивая своих противников. Но также разделяя Европу, США и европейцев между собой. Потому что он не может сражаться со всеми. Он проиграет. А если он проиграет, то потеряет и свою власть, свой Кремль», - заявил Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов
Путин оказался перед дилеммой
Путин оказался перед дилеммой Владимир Фесенко
Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип