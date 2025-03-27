Ученые впервые в истории пересадили печень свиньи человеку 27.03.2025, 11:58

Фото: Fotolia / s4svisuals

Орган был взят у миниатюрной свиньи с шестью отредактированными генами.

Китайские ученые из Четвертого военного медицинского университета в Сиане провели первую экспериментальную трансплантацию печени генетически модифицированной свиньи пациенту в состоянии необратимой комы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Орган был взят у миниатюрной свиньи с шестью отредактированными генами. Реципиентом стал взрослый человек с диагностированной необратимой потерей мозговых функций, чья жизнь поддерживалась с помощью медицинских аппаратов.

Эксперимент продлился 10 дней и был прекращен по просьбе семьи подопытного. В течение всего срока наблюдений пересаженная печень функционировала нормально, вырабатывая желчь и белок альбумин.

Свиньи считаются оптимальными донорами для ксенотрансплантаций (пересадки органов между видами). Их анатомия и физиология близки к человеческим, а генная модификация снижает риск отторжения.

Авторы исследования добавили, что печень свиньи вырабатывает гораздо меньше желчи и альбумина по сравнению с человеческой. Для совершенствования технологии потребуются новые эксперименты длительностью более 10 дней.

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