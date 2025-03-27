Умерла народная артистка Беларуси Клара Малышева 1 27.03.2025, 12:05

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Ей было 89 лет.

Балерина, народная артистка Беларуси Клара Малышева умерла в четверг, 27 марта. Ей было 89 лет. Как пишет «Зеркало», об этом в социальных сетях сообщил Национальный театр оперы и балета Беларуси.

Клара Малышева родилась в декабре 1935 года в России. Окончила Пермское хореографическое училище, танцевала в театрах оперы и балета Нижнего Новгорода и Челябинска.

В 1965–1977 годах Малышева была ведущей солисткой балетной труппы Театра оперы и балета Беларуси. Среди самых ярких партий — Китри в «Дон Кихоте» Минкуса, Джулия и Невзира в «Альпийской балладе» и «Избраннице» Глебова, Доврская девушка в «Пер Гюнте» на музыку Грига.

После окончания карьеры стала педагогом классического танца Минского хореографического училища, в том числе в 1977–1992 годах являлась его художественным руководителем.

С 1980-х годов Малышева вела мастер-классы в Японии. Она стала первой женщиной в истории этой страны, награжденной Орденом Восходящего солнца.

Клара Малышева — представительница знаменитой белорусской балетной семьи. Ее мужем был режиссер и хореограф Отар Дадишкилиани, дочь Нателла Дадишкилиани и сын Денис Дадишкилиани также танцевали в труппе минского Большого театра.

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