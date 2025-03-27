Северная Корея направила в Россию еще 3000 солдат 5 27.03.2025, 12:04

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Также Пхеньян передает баллистические ракеты.

В январе и феврале КНДР перебросила в Россию дополнительно около 3000 солдат, чтобы восполнить свои потери на войне против Украины, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает AP. По данным ведомства, вместе с войсками Пхеньян отправил «значительное количество» баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня.

Изначально КНДР предоставила президенту России Владимиру Путину 11 000 солдат для помощи с вытеснением Вооруженных сил Украины из Курской области. По оценкам Сеула, 4000 из них были убиты или ранены. В итоге северокорейские части вывели с передовой на отдых и переформирование. Разведка Южной Кореи связывала высокие потери КНДР с тем, что войска Ким Чен Ына были не приспособлены к современной войне, значительную роль в которой играют беспилотники. Кроме того, российское командование часто отправляло их в штурмы без огневой поддержки. Тем не менее, северокорейцы постепенно приобретают боевой опыт и играют важную роль в стратегии Путина против Украины, которая предусматривает войну на истощение и достижение целей за счет превосходящего количества ресурсов.

О переброске Пхеньяном дополнительных сил в Россию в феврале сообщали источники южнокорейского издания JoongAng. Они утверждали, что с начала 2025 года Ким направил Путину по меньшей мере 1000 бойцов — их транспортировали в Курскую область с помощью российских судов и военных самолетов. При этом подкрепление включало подразделения мотопехоты, саперов и электронной разведки, которых не было в ранее присланном контингенте.

Углубление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном началось после визита Путина в Северную Корею летом 2024 года. Тогда он и Ким Чен Ын подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную военную помощь в случае нападения. 21 марта этого года в Пхеньян направился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Во время встречи с ним Ким Чен Ын выразил непоколебимую поддержку войне России против Украины и подтвердил свою приверженность соблюдению договора с Путиным.

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