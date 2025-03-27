Politico: ЕС готов отомстить за тарифы Трампа
- 27.03.2025, 12:18
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Урсула фон дер Ляйен дала понять, что Брюссель готовит ответ.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен быстро отреагировала на решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на импорт автомобилей.
Как говорится в материале Politico, пошлины, которые, по словам Трампа, вступят в силу 3 апреля, являются «тяжелым ударом для европейской автомобильной промышленности и представляют собой самую большую эскалацию в многосторонней торговой войне Трампа, которая, как ожидается, будет иметь серьезные глобальные экономические последствия».
«Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на экспорт европейских автомобилей», — сказала фон дер Ляйен. «Тарифы — это налоги — плохие для бизнеса и хуже для потребителей одинаково в США и Европейском Союзе».
«Хотя слова фон дер Ляйен была осторожны, она не оставила сомнений в том, что ЕС готов отомстить», — говорится в материале.
«ЕС будет продолжать искать решение путем переговоров, защищая при этом свои экономические интересы», — сказала она. «Как большая торговая держава и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы совместно будем защищать наших работников, предприятия и потребителей во всем Европейском Союзе».
В миатериале отмечается, что пошлины почувствуют во всем мире. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали легковых автомобилей на 214 миллиардов долларов, в том числе из неевропейских союзников, таких как Япония, Мексика и Южная Корея.