Politico: ЕС готов отомстить за тарифы Трампа 27.03.2025, 12:18

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Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен дала понять, что Брюссель готовит ответ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен быстро отреагировала на решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на импорт автомобилей.

Как говорится в материале Politico, пошлины, которые, по словам Трампа, вступят в силу 3 апреля, являются «тяжелым ударом для европейской автомобильной промышленности и представляют собой самую большую эскалацию в многосторонней торговой войне Трампа, которая, как ожидается, будет иметь серьезные глобальные экономические последствия».

«Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на экспорт европейских автомобилей», — сказала фон дер Ляйен. «Тарифы — это налоги — плохие для бизнеса и хуже для потребителей одинаково в США и Европейском Союзе».

«Хотя слова фон дер Ляйен была осторожны, она не оставила сомнений в том, что ЕС готов отомстить», — говорится в материале.

«ЕС будет продолжать искать решение путем переговоров, защищая при этом свои экономические интересы», — сказала она. «Как большая торговая держава и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы совместно будем защищать наших работников, предприятия и потребителей во всем Европейском Союзе».

В миатериале отмечается, что пошлины почувствуют во всем мире. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали легковых автомобилей на 214 миллиардов долларов, в том числе из неевропейских союзников, таких как Япония, Мексика и Южная Корея.

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