Белоруска в Польше решила сменить имя себе и сыну, но все пошло не по плану 5 27.03.2025, 12:19

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Фото: Charter97.org

Процесс оказался не из легких.

Белоруска Ксения переехала в Польшу и решила сменить написание своего имени и имени сына, чтобы полякам было легче их произносить. Но договориться с ребенком так и не удалось, да и процесс смены имени оказался не из легких. Поэтому в семье приняли решение оставить все как есть. Белоруска поделилась с MOST своей историей.

Постоянно коверкают как только могут

Из Беларуси семья Ксении переехала в Польшу в 2021 году. Женщина получила постоянный вид на жительство, а ее супруг вместе с сыном был под международной защитой. Вскоре белоруска сдала экзамен на знание польского языка и в январе этого года вместе с сыном Степой получила польское гражданство.

— В паспорте имя сына записано как Stsiapan. И для поляков это очень сложно для восприятия. Имя постоянно коверкают как только могут. Последней каплей было, когда на одном из турниров сына приглашали на награждение и прочитали его имя как Стрипсон, — рассказывает Ксения.

После этого семья решила в документах поменять написание на более легкое для восприятия поляками. Остановились на имени Стефан.

— Помню, как-то звонила и записывала сына в стоматологию. Я назвала фамилию и имя сына. А женщина на том конце переспросила: «Стефан, так?» То есть имя сына многие поляки слышат именно так. Ну мы и начали уговаривать сына поменять имя хотя бы документально. Объясняли ему, что так будет проще, что среди друзей и родных он все равно останется Степой.

«Чиновнице этого не хватило»

Ксения обратилась в ужонд (госорган), чтобы узнать, что необходимо для смены имени.

— Для этого нужны доказательства, что у ребенка есть сложности из-за имени. У меня было видео с награждения, где сына назвали странным именем. Но чиновнице этого не хватило: нужны документальные доказательства. Это могут быть ксерокопии учебников, которые он подписывает как Стефан. Или, например, приглашения на день рождения от польских друзей, где они тоже используют это имя. Также в качестве доказательства может подойти заявление от учительницы, где она указывает, что дети в классе ребенка называют Стефаном.

Вместе с сыном белоруска решила сменить имя и себе. В паспорте ее имя записано как Kseniya. Чтобы облегчить произношение полякам, женщина решила переписать имя в паспорте на Ksenia, убрав оттуда «у». Именно эта буква, которая в польском языке читается как «ы», вызывает сложности при прочтении имени.

— Для смены имени взрослому человеку могут подойти заявление соседей в свободной форме, что им проще называть меня именно так. Это могут быть сообщения в социальных сетях, где поляки обращаются ко мне именно как Ksenia. Или, например, подтверждение оплаты на Booking с указанием такого имени. Все эти доказательства я должна собрать, заполнить заявление и отнести в ужонд.

Прислушались к мнению ребенка

Но сменить имя ребенку так и не получилось, рассказывает Ксения. Сын категорически отказался быть Стефаном, даже просто в документах, и родители прислушались к его мнению.

— Ну и я уже решила остаться Kseniya по паспорту. В принципе, в жизни мне это не очень мешает. Да и сроки уже поджимали на подачу документов для получения польского паспорта, — говорит белоруска.

Что говорят другие белорусы

Некоторые белорусы не видят в процедуре смены имени сложностей. Например, белоруска Ольга рассказала в TikTok, что смена имени — самая легкая процедура из всех, что она проходила до этого. Документы на смену имени она подавала в небольшом городе и получила решение за один рабочий день, хотя в общем случае госорган вправе рассматривать заявление до 30 дней. У инспектора не возникло к ней никаких вопросов.

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