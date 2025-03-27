Назначен новый глава «Беларусьфильма»6
- 27.03.2025, 12:33
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Лукашенко назвал ситуацию в белорусском кино «позорищем».
Директором «Беларусьфильма» назначен Дмитрий Семенов. Предыдущий руководитель этой компании Юрий Алексеев продержался на посту менее двух лет.
Лукашенко назвал ситуацию в белорусском кино «позорищем».
Дмитрий Семенов был директором Белорусского театра кукол, который он возглавлял с 1 декабря 2022 года по апрель 2024 года. Он окончил Институт современных знаний и белорусский педуниверситет имени Максима Танка. До прихода в театр работал директором Дворца детей и молодежи «Золак» Минска.