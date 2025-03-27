Когда в Беларуси в этом году начнут отключать горячую воду? 27.03.2025, 12:42

Один из областных центров уже определился с графиком.

С основным объёмом работ на тепловых сетях раньше других белорусских регионов определился Гродно. График плановых отключений горячего водоснабжения на днях выложили на сайте РУП «Гродноэнерго».

Как всегда, отключать горячую воду планируют не всем потребителям разом, а поэтапно, разделив город на условные пять зон. Первые две — центральный район Гродно и район улиц Захарова и проспекта Космонавтов — планируют отключить от горячего водоснабжения 21 мая, а завершить проверку теплосетей пообещали через 12 дней — ко 2 июня 2025 года.

Отключения остальных зон растянули на всё лето:

• III зона (Занеманская часть города, Принеманская часть города, от Гродненской ТЭЦ-2 до промзоны «Аульс»): 11 — 23 июня 2025 года,

• IV зона (от Северной МТЭЦ до ур.Пышки, часть Центра города, «Северная» промзона. Микрорайон: «Форты», «Переселка», «Пушкина»): 7 — 21 июля 2025 года,

• V зона (Микрорайон: Девятовка, Грандичи, район ул. Менделеева, Щорса, Пролетарская): 30 июля — 11 августа 2025 года.

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