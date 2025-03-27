Археологи раскрыли секрет загадочного корабля, «утонувшего» в пустине 27.03.2025, 12:57

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На борту нашли ценные артефакты, принадлежащие к эпохе Великих географических открытий.

В пустыне Намибии был найден корабль, пролежавший там более 500 лет, с коллекцией золотых монет и хорошо сохранившихся артефактов. Это португальское судно «Bom Jesus», исчезнувшее во время своего путешествия в Индию в 1533 году, открывает уникальный взгляд на морскую историю XVI века.

Об этом сообщает портал Arkeonews.

Корабль был найден алмазоискателями, работающими вдоль побережья Намибии. Скрытый под песчаными слоями на протяжении веков, он содержал около 2000 золотых монет и крупные медные слитки. Прекрасно сохранившийся груз предоставляет ценную информацию о торговых маршрутах, связывающих Европу, Африку и Азию в эпоху Великих географических открытий.

Доктор Дитер Ноли, специалист в области морской археологии, отметил, что это побережье было известно своими многочисленными кораблекрушениями. Однако находка сундука, полного золотых монет, окончательно подтвердила идентичность судна. Монеты, датируемые началом XVI века, стали важным источником информации о торговле и экономике Португальской империи.

В ходе дополнительных раскопок были найдены бронзовые чаши, пушки, навигационные инструменты и мушкет, возраст которого превышает 500 лет. Среди находок также оказались серебряные монеты и слоновьи бивни, что свидетельствует о сложных и разнообразных торговых маршрутах того времени.

Эксперты считают, что корабль «Bom Jesus» затонул из-за того, что шторм привел его слишком близко к берегу, в результате чего судно столкнулось со скалой и пошло ко дну. С течением времени береговые оползни переместили его в пустыню, где артефакты сохранились почти в первозданном виде.

Сегодня «Bom Jesus» признан самым старым и ценным кораблем, найденным вдоль западного побережья Африки южнее Сахары. В настоящее время обсуждается идея создания музея, который будет посвящен этим уникальным артефактам, чтобы будущие поколения могли изучать историю корабля и его значение в мировой морской торговле.

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