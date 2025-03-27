Количество гастарбайтеров из Туркменистана в Беларуси за год выросло в 8 раз 27.03.2025, 13:11

А общее количество гастарбайтеров увеличилось в 2,5 раза.

В Беларуси резко вырос приток иностранных работников.

В 2024 году на работу в нашу страну приехало 33,8 тысячи гастарбайтеров. Это в два с половиной раза больше, чем было в 2023-м, заметило издание «Белорусы и рынок».

Наибольшее количество новых мигрантов прибыло в Беларусь из Туркменистана — 16,3 тысячи человек в год. По сравнению с 2023-м поток мигрантов из этой страны вырос в восемь раз.

На втором месте с большим отрывом идут граждане России — 4,1 тысячи человек. За ними идут китайцы (2,8 тысячи), украинцы (2,5 тысячи), узбеки (2 тысячи).

Взрывной прирост трудовой миграции объясняется тем, что в последние годы официальный Минск существенно упростил правила приема иностранцев на работу. В середине 2023 года стал действовать новый Закон о внешней трудовой миграции. Он позволяет некоторым категориям иностранцев легализоваться на белорусском рынке труда по упрощенной схеме — без спецразрешений. Наниматель должен просто уведомить органы о заключении трудового договора.

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