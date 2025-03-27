Politico: Польша готовится к войне с Россией 1 27.03.2025, 13:21

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Варшава планирует увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек.

Польша готовится к потенциальной войне с Россией, запуская курсы по военной подготовке взрослого населения, к которым могут присоединиться как мужчины, так и женщины. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что Варшава сейчас тратит на оборону больше остальных стран-членов НАТО - 4,7% ВВП. Польша имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое. Сейчас прифронтовое государство, граничащее с РФ и Беларусью, готовит свое население к войне.

«Мы соседствуем с РФ и ее союзником Беларусью, у нас нет буфера между нами и ними, у нас есть только ограниченное время, чтобы подготовиться и ответить», - сказал начальник Генерального штаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула.

В издании напомнили слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Варшава планирует увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек и подготовить миллионы резервистов к концу 2025 года. Он заверял, что обучение будет добровольным.

Ожидается, что местные власти развернут краткосрочные программы военной подготовки, рассчитанные на гражданских лиц без опыта. На курсах, которые будут длиться всего несколько дней, участников познакомят с основами гражданской обороны, первой помощи и отдельными военными навыками. А для тех, кто уже прошел военную подготовку, будут предложены курсы повышения квалификации.

Журналисты отметили, что гражданские лица, желающие получить более полную подготовку, смогут записаться на месячную программу обучения, доступную как в очном, так и в онлайн-формате.

По словам Кукулы, обучение будет направлено на то, чтобы поляки получили навыки, «полезные как в военное, так и в мирное время». В качестве стимулов рассматриваются финансовые компенсации или налоговые льготы.

«Мы хотим, чтобы польское государство дало понять, что мы уважаем тех, кто вносит вклад в нашу оборону. Никому не будет отказано. Не все станут солдатами, хотя бы в силу возраста, но они смогут пройти обучение по гражданской обороне, оказанию первой помощи и реагированию на кризисные ситуации», - пояснил в комментарии «Радио Польша» министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Отмечено также, что военная подготовка для взрослого населения Польши является частью программы, которую продвигает правительство Туска. В стране расширяют школьную программу под названием «образование с армией». По плану, уроки физкультуры будут включать компонент гражданской обороны. Вероятно, такую программу запустят уже с сентября.

«Если мы будем готовы, и если Россия будет знать, что мы готовы, то это послужит значительным сдерживающим фактором. На мой взгляд, он будет достаточно сильным, чтобы Россия даже не начала конфликт», - добавил Кукула.

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