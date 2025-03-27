Офицеры белорусского ГУБОПиКа будут следить за украинцами в Польше

Офицеры белорусского ГУБОПиКа будут следить за украинцами в Польше3
- 27.03.2025, 13:27
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Подполковник Азаров рассказал о функциях своего «детективного агентства».
Экс-подполковник белорусского ГУБОПиКа, бывший «министр» в так называемом кабинете Тихановской Александр Азаров открыл в Польше детективное агентство. В правление компании также входит экс-подполковник ГУБОПиКа Станислав Лупоносов.
«Это означает довольно широкий спектр услуг. Компания может находить прослушивание в помещениях, машинах и телефонах, консультировать в области безопасности, продавать и сдавать в аренду спецтехнику», — рассказал Азаров «Белсату».
«Возможен сбор доказательств по уголовным и гражданским делам, проверка информации, различных фактов, поиск людей, включая родных и предков. Будем заниматься и проверкой бизнес-партнеров и потенциальных работников. Еще можем сделать обследование местности. В наши компетенции входят и семейно-брачные дела, связанные с разоблачением измены или опекой над детьми», — продолжает экс-офицер ГУБОПиКа.
Азаров рассказывает, что в Польше будет следить не только за белорусами, но и за украинцами:
«Спрос мы еще не изучали, но надеемся, что работа у нас будет, так как мы первая подобная белорусская компания в Польше, которая к тому же может оказывать услуги на русском языке. В Польше миллионы украинцев и около 300 тысяч белорусов. Этим людям тоже нужны услуги».
Отметим, белорусские добровольцы, воюющие в Украине, обвиняли подполковника ГУБОПиК Азарова в пытках и давлении во времена его службы начальником департамента этой карательной структуры.
Азаров — автор скандального «плана перамога», который привел к масштабным задержаниям активистов в Беларуси.