Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук

27.03.2025, 13:35

Петр Олещук

Поведение Москвы вписывается в давно отлаженный шаблон.

В последние недели ситуация на востоке и юге Украины приобретает тревожные очертания. После провозглашения «режима тишины», который должен был снизить уровень насилия и защитить гражданское население, российские военные атаки по-прежнему продолжаются, а их масштаб лишь усилился. Города Сумы, Харьков и Днепр стали мишенями ударов, направленных не на военные объекты, а на гражданскую инфраструктуру. Эти действия ясно демонстрируют, что желание Москвы прекратить боевые действия отсутствует, а объявленные договоренности используются исключительно как инструмент для манипуляций и давления.

После объявления «режима тишины» многие (как в мире, так и в Украине) надеялись, что слова о перемирии станут началом процесса деэскалации, а граждане смогут хоть на время почувствовать себя в частичной безопасности. Однако реальность оказалась далека от заявленных намерений. Напротив, удары по жилым районам, объектам коммунальной инфраструктуры и социально значимым учреждениям стали происходить с возрастающей частотой. Массовые обстрелы, сопровождающиеся разрушениями и человеческими жертвами, ясно говорят о том, что режим «тишины» является лишь декларативным актом, а не реальной попыткой снизить уровень боевых действий.

Кремль систематически манипулирует терминами и механизмами реализации достигнутых договоренностей. В официальных заявлениях звучат слова о выполнении обязательств, однако их трактовка остается преднамеренно размытой. Такая политика позволяет российской стороне уклоняться от ответственности за нанесенный ущерб, используя неоднозначные формулировки и различные интерпретации соглашений. Благодаря этому, каждая сторона может заявлять о соблюдении договоренностей, в то время как реальные удары по гражданским объектам продолжаются безнаказанно.

Поведение Москвы вписывается в давно отлаженный шаблон: создавать видимость конструктивного диалога, выигрывая время для подготовки новых наступательных операций и вымогая дополнительные уступки в рамках переговорного процесса. Такая стратегия позволяет Кремлю действовать по принципу «уступай немного – получишь много», не отказываясь от основной цели – сохранения и расширения своего влияния посредством агрессивных действий. Объявленный режим «тишины» становится удобным оправданием для продолжения ударов, а любые попытки критики со стороны международного сообщества легко нейтрализуются словами о необходимости переговоров и поиске компромиссных решений.

Отсутствие четких и действенных механизмов контроля над исполнением договоренностей дает российской стороне возможность трактовать соглашения выборочно. То, что может быть расценено как нарушение в одном случае, в другом представляется как допустимая мера, необходимая для достижения стратегических целей. Такая политика ослабляет доверие к любым договоренностям и подрывает усилия по созданию реальных гарантий безопасности для гражданского населения Украины. Пока не будут выработаны универсальные механизмы принуждения, Москва будет продолжать использовать устаревшие схемы манипуляций, оставаясь в тени обещаний о мирном процессе.

Города Сумы, Харьков и Днепр сегодня олицетворяют трагедию, которая разворачивается на глазах у всего мира. В каждом из этих городов люди вынуждены жить под постоянной угрозой обстрелов. Разрушенные дома, отключенное электроснабжение, перебои в работе систем водоснабжения и отопления – все это остается немым свидетелем бессмысленности обстрелов, направленных против гражданских объектов. Каждая новая атака вносит свою лепту в общую картину разрушения. Пропагандистские заявления о соблюдении «режима тишины» теряют всякий смысл, когда реальность демонстрирует обратное.

На международной арене подобная практика вызывает осуждение, однако, отсутствие согласованных и действенных мер позволяет России действовать практически безнаказанно. Манипулируя дипломатическими процессами, Кремль умело использует переговоры как инструмент для давления, а не как платформу для достижения мира. До тех пор, пока не будут выработаны конкретные и обязательные механизмы принуждения, любые слова о «перемирии» останутся лишь декорацией, за которой скрывается истинная цель – продолжение агрессивной политики.

Стратегия, основанная на создании иллюзии конструктивности и использовании договоренностей в своих интересах, давно стала привычной для Москвы. Каждое новое заявление о соблюдении «режима тишины» сопровождается новыми ударами по гражданским объектам, что позволяет российской стороне не только выигрывать время, но и создавать дополнительные предпосылки для дальнейшей эскалации конфликта. Таким образом, переговоры превращаются в односторонний процесс, где на кону стоят не мир и безопасность граждан, а политические уступки и стратегические выгоды. Кремль продолжает использовать механизмы договоренностей как дипломатический инструмент давления, позволяющий ему вести войну по своим правилам.

Таким образом, продолжающиеся обстрелы украинских городов становятся наглядным доказательством того, что слова о «режиме тишины» для Москвы не имеют реального значения. Манипуляция терминами, выборочная трактовка договоренностей и отсутствие действенных механизмов контроля позволяют российской стороне сохранять стратегическую свободу действий и продолжать агрессивную политику. Международное сообщество, в свою очередь, должно предпринять решительные шаги для создания условий, при которых любые договоренности будут иметь реальную силу, и защищать права гражданского населения.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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