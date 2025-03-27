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СМИ: Кадыров вступил в конфликт с Кремлем

  • 27.03.2025, 13:54
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СМИ: Кадыров вступил в конфликт с Кремлем

Глава Чечни ведет переговоры с рядом мусульманских монархий.

В последние месяцы отношения между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Путиным разладились. Об этом «Важным историям» рассказал бывший сотрудник ФСБ, специализировавшийся на Северном Кавказе, и подтвердил его действующий коллега. Частично эти сведения подтвердили северокавказская журналистка и правозащитники, с которыми поговорило издание.

По словам источников «Важных историй», главной причиной разлада Кадырова с Путиным стала информация от ФСБ об участившихся и не согласованных с Кремлем переговорах руководителя Чечни по поводу будущего своих активов и безопасности членов своей семьи с представителями ближневосточных мусульманских монархий.

Кадыров уже давно и тяжело болен. Как рассказывали в своем расследовании журналисты «Новой газеты Европа», у него серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой.

Судя по тому, с каким трудом ему дается речь, его болезнь прогрессирует. Хотя Кадыров и пытается скрыть ухудшение состояния повышенной медийной активностью, в последние месяцы он все чаще надолго пропадает из публичного поля. В январе и феврале глава Чеченской республики долгое время не появлялся в объективах камер, позже оправдав это отпуском.

«Нет болезни, которую бы мне не приписали», — прокомментировал он ситуацию со своим исчезновением. С тех пор Кадыров не делал громких заявлений и публиковал лишь ролики своих «инспекций» в республике, которые обычно снимаются заранее как так называемые консервы.

Руководитель Чечни хорошо понимает, как устроена власть в его регионе и что может ожидать членов его семьи в случае его ухода. Он также знает цену обещаниям и гарантиям безопасности со стороны федерального центра.

Неуверенность в будущем своих многочисленных родственников заставила его искать гарантии для них в ближневосточных мусульманских странах, с руководителями которых у Кадырова сложились давние приятельские отношения. По словам источников «Важных историй», руководитель Чечни пытался скрыть эти переговоры от Кремля, о чем тут же узнала ФСБ и доложила Путину.

Недавно, например, Кадыров убрал с государственных должностей своего старшего ребенка, 26-летнюю дочь Айшат. С 2020 года Айшат, наиболее приближенная к отцу из всех детей, стала первым замминистра культуры Чечни, позже возглавила министерство, а уже в 2023-м стала вице-премьером республики. Параллельно тому, как отношения Кадырова с Кремлем ухудшились, Айшат ушла с поста и стала владельцем крупнейшего экспортера Чечни, компании «Чеченские минеральные воды», писало издание «Вёрстка». До этого компания также принадлежала семье Кадырова — сперва через фонд им. Ахмата Кадырова, затем через двух номинальных владельцев.

В конце марта имена Айшат Кадыровой и младшей дочери руководителя Чечни Табарик скрыли из реестра юрлиц.

Разлад с Кремлем коснулся и ближайшего соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова.

«С начала 2025 года Адам Делимханов категорически отказывается от участия в любых силовых разборках, какая бы сумма ни стояла на кону. Избранным, которые напрямую могут обратиться к Делимханову, он заявляет, что „на самом верху“ получено строгое указание, чтобы чеченские лидеры и силовики не были задействованы в каких-либо подобных историях и вообще поменьше „светились“», — писал телеграм-канал о российских силовиках ВЧК-ОГПУ. Источники «Важных историй» подтверждают эту информацию.

Независимая журналистка, работающая в северокавказском регионе, на условиях анонимности говорит, что о конфликте Кадырова и Делимханова с Кремлем также стало известно кавказскому правозащитному сообществу.

Представитель чеченского движения «Нийсо» Ансар Дишни в беседе с «Важными историями» говорит, что «Адаму Делимханову действительно дали понять границы его возможностей».

По его словам, Делимханов пока что остается в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве — это место служит штабом для представителей Кадырова в столице. Кремль и ФСБ остались недовольны тем, что Делимханов в последнее время организовывал криминальные схемы, включающие рейдерство и вымогательство, без согласования с руководством страны, говорят правозащитники. О каких именно акциях команды Делимханова идет речь, Дишни не уточнил.

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