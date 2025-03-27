Опубликованы официальные изображения рекордно тонкого смартфона Samsung

Опубликованы официальные изображения рекордно тонкого смартфона Samsung1
- 27.03.2025, 14:05
Ожидается, что толщина корпуса составит всего 5,8 мм.
Портал WinFuture опубликовал официальные рендеры смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. Дизайн устройства уже был известен до этого, новые изображения лишь в очередной раз его подтвердили.
Samsung Galaxy S25 Edge будет доступен для покупки в трех базовых цветах: Jet Black, Icyblue и Silver. Будут также и другие расцветки, но только при заказе онлайн через официальный сайт Samsung.
Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus: тот же экран на 6,7 дюйма, но толщина корпуса составит всего 5,8 мм. В будущем этот смартфон должен будет напрямую конкурировать с ультратонким iPhone 17 Air, когда тот выйдет.
Ради уменьшения толщины пришлось пойти на несколько компромиссов: во-первых, камер будет только две – 200-Мп ширик и 12-Мп ультраширик, во-вторых, емкость батареи составит всего 3900 мАч, что на 100 мАч меньше, чем у обычного Galaxy S25. Предполагаемая цена – от 1200 до 1300 евро.
Полноценный анонс должен состояться в следующем месяце, а в продаже новинка должна появиться в мае. Ранее в интернете появился полноценный видеообзор смартфона, но его быстро удалили.