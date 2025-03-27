Альгерду Бахаревичу вручили престижную Лейпцигскую книжную премию
- 27.03.2025, 14:17
Белорусский писатель награжден за роман «Собаки Европы».
Вечером 26 марта белорусскому писателю Альгерду Бахаревичу вручили Лейпцигскую книжную премию за вклад в европейское взаимопонимание — за его роман «Собаки Европы».
По мнению жюри, роман «Собаки Европы» поражает «яростным литературным видением будущего» и представляет собой «дикую смесь политического триллера, эпоса, приключенческого романа, сатиры и сказки», пишет «Немецкая волна».
Торжественная церемония прошла в Gewandhaus в Лейпциге.
Лейпцигская премия за вклад в европейское взаимопонимание вручается ежегодно, начиная с 1994 года, и является одной из самых весомых литературных наград в Германии.