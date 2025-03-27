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Экс-вратарь футбольной сборной Беларуси резко выступил против запрета министра спорта

  • 27.03.2025, 14:21
Экс-вратарь футбольной сборной Беларуси резко выступил против запрета министра спорта
Геннадий Тумилович

И раскритиковал уровень подготовки белорусских футболистов.

Бывший голкипер сборной Геннадий Тумилович, который провел за национальную команду 32 матча, раскритиковал уровень подготовки белорусских футболистов. Он связал это с запретом для наших клубов проводить спарринги за границей перед началом сезона, сообщает metaratings.by.

В недавнем товарищеском матче в Санкт-Петербурге борисовский БАТЭ крупно проиграл российскому «Зениту» — 0:5.

«У команды [БАТЭ] разрывы в линиях такие, если они центр поля перешли, то сзади совсем все плохо. Вернулись назад — впереди никого. Это просто ужас. Сзади проходной двор. Попробовали играть в футбол, но так же в футбол не играют. В прессинг пытались играть, да, хорошо, неплохие попытки идти в прессинг, но это был не прессинг, это было его обозначение. Никто никого не держит, нет плотности, дают принимать, подумать, обыгрывать себя», — сказал Тумилович.

По его мнению, разгромное поражение — следствие невозможности белорусских клубов играть зарубежные матчи перед началом сезона:

— Возвращаемся к тем запретам, к тому отсутствию спаррингов в предсезонной подготовке. Игры г*вна с г*вном, можно так сказать, в Беларуси проводятся, где ни одного нормального спарринга команды провести не могут. Это следствие, и только более-менее все хорошо на уровне сборной, вот и все. Но пока хорошие результаты у всех команд и тех же сборных только в товарищеских матчах.

Тумилович советует молодым футболистам «валить раньше» из страны — даже до 18 лет.

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