«Коалиция желающих»: в Париже стартовала встреча лидеров 31 страны 2 27.03.2025, 14:33

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В столицу Франции прибыл и президент Украины.

В Париже 27 марта началась встреча «коалиции желающих», на которой лидеры 31 страны будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении мира. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Издание Sky News сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер провели короткую встречу в Елисейском дворце перед началом встречи «коалиции желающих».

По данным издания, лидеры провели короткую встречу перед началом «более широких переговоров».

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса, мирные переговоры и первые шаги к прекращению огня.

Лидеры также рассмотрят возможность развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.

Во встречи «коалиции желающих» принимают участие президент Украины, а также лидеры Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, Румынии, Германии, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Швеции, Турции, Европейского совета и Европейской комиссии и НАТО. На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.

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