Главком ВСУ назвал обновленные потери России в Курской области 2 27.03.2025, 14:37

1,236

Украинские бойцы продолжают результативные контратакующие и штурмовые действия.

С начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Российская Федерация (РФ) потеряла более 55 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«В связи с увеличением интенсивности действий противника и попыткой врага вытеснить и перевести боевые действия на территорию Сумщины, работал в Сумской области в бригадах ДШВ, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях», - написал Сырский.

По его словам, группировка войск «Курск», а также украинские военные продолжают оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва врага вглубь Украины. С той же целью бойцы ВСУ продолжают результативные контратакующие и штурмовые действия.

«В ходе работы детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов», - добавил он.

Потери России в Курской области

Как отметил Сырский, за семь с половиной месяцев с начала Курской операции, потери России превысили более 55 тысяч человек, среди которых:

▪ 22,2 тысячи безвозвратные;

▪ 31,8 тысячи - санитарные.

Также более 940 вражеских бойцов попали в плен.

Операция в Курской области

В августе 2024-го Силы обороны начали операцию на территории Курской области. Тогда же украинские бойцы взяли под контроль около сотни населенных пунктов, но со временем часть территорий все же была потеряна.

В начале марта ситуация на направлении обострилась. Россияне утверждали о том, что Силы обороны якобы находятся в окружении, но Генеральный штаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com