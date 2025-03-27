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Лукашенко пожаловался, что его выставили с российского рынка

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  • 27.03.2025, 14:37
  • 4,754
Лукашенко пожаловался, что его выставили с российского рынка
Фото: AFP

Диктатор «послали» в Африку и Северную Корею.

Основной для белорусским товаров рынок — Россия — «фактически съежился», заявил Александр Лукашенко 27 марта во время рассмотрения кадровых вопросов.

Диктатор отметил, что предстоящая пятилетка «будет непростой».

— Потому что сжимается, съежился фактически наш основной, российский, рынок. Не скажу сегодня, что у нас некуда идти. У нас есть куда идти, только шевелиться надо. Двери мы открыли не только в направлении России и Китая. Огромный интерес сегодня [проявляют] Индонезия, Мьянма… Северная Корея уже просит определенный объем нашей продукции. В Африке вообще они ждут… — заявил Лукашенко новоназначенным чиновникам районной вертикали.

Диктатор добавил, что «каждому надо шевелиться».

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