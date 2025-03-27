Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома

Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома5
- 27.03.2025, 14:49
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Интересный лайфхак может спасти вас от серьезной проблемы.
В интернете набирает популярность интересный лайфхак с монетой, который удивил многих людей, когда они узнали, зачем же его использовать, пишет Telegraph.
Суть метода проста: каждый раз перед выходом из дома кладите монету в морозильник. Этот способ особенно полезен для тех, кто надолго покидает свое «гнездышко».
Пользователь @cookistwow поделился этим лайфхаком в Instagram и объяснил, как его правильно использовать:
1 Сначала нужно налить воду в миску и заморозить ее.
2 Когда образуется лед, положите на него монету.
3 Оставьте в морозильнике перед тем, как уйти из дома.
Когда вы вернетесь, обратите внимание на место монеты. Если она осталась на поверхности - все в порядке. Но если опустилась вниз, это означает, что пока вас не было, электроэнергию выключали, и продукты могли растаять.
Этот простой тест поможет понять, стоит ли употреблять еду из холодильника или лучше её выбросить, чтобы избежать пищевого отравления.