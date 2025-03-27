Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин

27.03.2025, 14:43

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Леонид Невзлин

Это надо всегда помнить, не допуская новых ошибок.

Ровно 25 лет назад в этот день в России были выборы президента, победил на них назначенный «семьей» преемником Бориса Ельцина Владимир Путин. Невзрачный подполковник КГБ усилиями «семейных» политтехнологов был приведен к власти в качестве президента. Моль поселилась в Кремле и стала сжирать все вокруг.

Трагическое, принятое из эгоизма решение, стоившее многих тысяч жизней за пределами РФ уже в наше время. Россия погрузилась в мрак диктатуры, превратившись в феодальную вотчину Путина и его друзей, живущую по принципам мафиозного государства. Перспектив в цивилизованном мире у той России, которая создана Путиным, нет. Все, что будет дальше – деградация и общество, еще больше погруженное в невежество и агрессию.

Можно ли было предвидеть, что события 26 марта 2000 года обернутся такой катастрофой? С одной стороны, Путина ставили преемником в расчете на его никчемность, и «семья» руководствовалась в первую очередь собственными интересами, которые и должен был соблюдать ее ставленник. Но с другой, то как приводили Путина к власти, исключало мирное будущее. Его президентство базируется на войне – получил он власть на фоне Чеченской войны, продолжает держаться за власть сейчас, используя для этого войну против Украины. Шансов на то, что пока Путин в Кремле, Россия не будет представлять собой угрозу западному миру – нет. И это надо всегда помнить, не допуская новых ошибок.

Леонид Невзлин, «Телеграм»

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