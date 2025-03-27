«Кусками залатали, но местами ямка на ямке»1
- 27.03.2025, 14:55
Белоруска пожаловалась на дорогу в Гомеле.
Жительница Гомеля пожаловалась на не очень хорошее состояние одной из дорог в областном центре. По ее словам, полотно уже частично ремонтировали, однако там все равно образовалась «ямка на ямке». Что ответили в Комитете государственного контроля (КГК)?
Так, гомельчанка обратилась с просьбой помочь с ремонтом улицы Брянской к первому заместителю председателя Комитета государственного контроля Дмитрию Баско, передало госагентство БелТА.
«Кусками залатали, но местами ямка на ямке», — сообщила она.
По словам местной жительницы, в профильных службах сказали, что улицу займутся, согласно плану, только в декабре 2025 года. Баско подчеркнул, что «он решаем на местном уровне».