В Беларусь экстрадировали скрывавшегося 20 лет киллера банды Морозова 27.03.2025, 15:01

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Виктор Рецкий

В банде он был с 1992 года.

В августе прошлого года в городе Костанай (Казахстан) задержали участника банды Морозова Виктора Рецкого. В банде он был с 1992 года, выполнял роль штатного киллера, сообщает МВД. Сейчас его экстрадировали в Беларусь.

По данным МВД, Рецкий совершил ряд убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений. В январе 2005 года он был объявлен в межгосударственный, а затем международный розыск по линии Интерпола.

Известно, что Рецкий скрывался от преследования по поддельным документам на территории России и Казахстана. Пресс-служба МВД показала его поддельный паспорт на имя Саши Белого (с таким именем был главный герой известного криминального сериала пра 90-я «Бригада»).

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