Зеленский раскрыл планы Путина на эту весну 27.03.2025, 15:05

Названы ключевые направления, на которых предстоит дать отпор агрессору.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах российской армии на весну 2025 года. По его словам, РФ активно готовится к новому наступлению, направленному на Сумскую и Харьковскую области.

Президент подчеркнул, что, несмотря на предыдущие неудачи, Кремль не оставляет попыток прорваться в эти ключевые регионы.

В интервью для издания Le Figaro Владимир Зеленский сообщил, что Россия активно готовится к весеннему наступлению, направленному на украинские регионы Сумщины и Харьковщины.

По словам президента Украины, Путин пытается выиграть время и завершить подготовку для нового этапа войны.

«Мы видим подготовку к этой операции и уже поделились разведданными с нашими союзниками», – сказал Зеленский, добавив, что Украина должна быть готова к этому наступлению и внимательно следить за ситуацией.

Президент Украины отметил, что Путин планировал начать это наступление еще восемь месяцев назад, но ему не удалось реализовать свои планы из-за успешной Курской операции украинских войск, которая сорвала российские попытки продвинуться вглубь Украины, именно поэтому Кремлю сейчас необходимо время для перегруппировки сил и подготовки новой операции.

Зеленский призвал международное сообщество быть внимательным и поддерживать Украину в подготовке к возможному российскому наступлению. Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы уже готовятся к отражению атак и продолжают укреплять оборону в этих важных для страны регионах.

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