закрыть
27 марта 2025, четверг, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российского миллиардера из списка Forbes отправили под арест

  • 27.03.2025, 15:26
Российского миллиардера из списка Forbes отправили под арест

С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

Суд арестовал миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС.

Предприниматель отправлен в СИЗО до 25 мая. В суде следователи МВД утверждали, что бизнесмена необходимо арестовать, так как у него есть израильский паспорт и частный самолет и поэтому он может скрыться, пишет издание «Осторожно, новости».

Сам Мошкович информацию о личном джете отрицал и заявил, что находится под санкциями. Кроме того, защита предложила внести за Мошковича залог в размере миллиарда рублей (11,8 млн долларов).

Мошковича обвинили в мошенничестве после заявления бывшего совладельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова (тот, в свою очередь, приобрел бизнес в 2007 году у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина).

В 2018 году компания «Русагро» выкупила права требований в размере около 34,7 млрд рублей (412,5 млн долларов) кредитных денег, которые «Солнечным продуктам» выдал Россельхозбанк. Тогда «Русагро» анонсировала, что Буров станет членом совета директоров компании, однако предприниматель обвинил Мошковича в рейдерском захвате его бизнеса.

Мошкович занимает 55-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается более чем в 2,7 миллиарда долларов. Помимо агробизнеса, он владеет девелоперской компанией Level Group. С 2022 года Мошкович находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов