Российского миллиардера из списка Forbes отправили под арест 27.03.2025, 15:26

С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

Суд арестовал миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС.

Предприниматель отправлен в СИЗО до 25 мая. В суде следователи МВД утверждали, что бизнесмена необходимо арестовать, так как у него есть израильский паспорт и частный самолет и поэтому он может скрыться, пишет издание «Осторожно, новости».

Сам Мошкович информацию о личном джете отрицал и заявил, что находится под санкциями. Кроме того, защита предложила внести за Мошковича залог в размере миллиарда рублей (11,8 млн долларов).

Мошковича обвинили в мошенничестве после заявления бывшего совладельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова (тот, в свою очередь, приобрел бизнес в 2007 году у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина).

В 2018 году компания «Русагро» выкупила права требований в размере около 34,7 млрд рублей (412,5 млн долларов) кредитных денег, которые «Солнечным продуктам» выдал Россельхозбанк. Тогда «Русагро» анонсировала, что Буров станет членом совета директоров компании, однако предприниматель обвинил Мошковича в рейдерском захвате его бизнеса.

Мошкович занимает 55-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается более чем в 2,7 миллиарда долларов. Помимо агробизнеса, он владеет девелоперской компанией Level Group. С 2022 года Мошкович находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

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