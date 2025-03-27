Доминик Гашек о будущем рекорде Овечкина: Помните, что аплодируете российским преступлениям 5 27.03.2025, 15:32

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Доминик Гашек

Российский хоккеист так и не осудил агрессию против Украины.

Великий чешский хоккеист Доминик Гашек обратился с открытым письмом – в связи с тем, что приближается день, когда российский хоккеист (Александр Овечкин, но его фамилии в тексте нет) забьет больше голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге, чем величайший Уэйн Гретцки. Издание The Moscow Times публикует перевод этого письма.

– Мое послание – любителям хоккея и особенно тем, кто ценит человеческую жизнь выше карьеры спортсмена.

Возможно, в этом или следующем месяце рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ будет повторен и затем побит, а его новым обладателем станет гражданин России. При обычных обстоятельствах было бы совершенно неважно, откуда человек родом или гражданином какой страны он является, и каждый любитель хоккея праздновал бы это знаменательное историческое событие.

Однако, к сожалению, эта историческая веха приближается в то время, когда страна, гражданином которой является этот российский хоккеист, уже более трех лет ведет империалистическую войну против суверенной демократической страны Украина. И в рамках этой агрессивной войны российское государство совершает самые ужасные преступления, включая геноцид украинских детей.

В этом контексте следует еще раз отметить, что каждый гражданин – если только он не диссидент, осуждающий преступления своей страны, – всегда, без исключений, становится рекламой действий своей страны. Это просто факт. Поэтому в случае с гражданами России каждый спортсмен, который получает возможность публично выступить, становится лучшей рекламой российской империалистической войны и всех преступлений против человечности, связанных с этой войной.

Если кто-то рекламирует эту ужасную войну, это автоматически означает ее эскалацию и еще большее количество убитых и искалеченных людей.

К сожалению, именно НХЛ обеспечивает эту рекламу безумным зверствам. Такова реальность нынешней НХЛ, которая в мире спорта, наряду с теннисом, стала лучшей рекламой российской войны. Да, нынешняя НХЛ несет ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней. Таковы факты.

А теперь я вернусь к вероятному побитию рекорда по результативности гражданином России. За более чем три года российской агрессии НХЛ сознательно разрешила всем российским хоккеистам выступать публично. И это касается в том числе игрока, который с наибольшей вероятностью побьет этот рекорд.

Именно в этом письме я хотел бы попросить вас осознать, что когда вы будете радоваться и аплодировать побитому или повторенному рекорду, знайте, что вы аплодируете не только преодолению исторической вехи, но и самым ужасным российским преступлениям, в которых погибли и были искалечены многие сотни тысяч, а точнее, более миллиона человек!

Если жизни людей, которых вы не знаете и с которыми вы, вероятно, не можете себя отождествлять так же, как с игроками вашего любимого клуба, для вас важнее, чем карьера и рекорд одного спортсмена, очень важно, чтобы вы действовали соответственно. Каждый из вас, будь вы маленьким или большим поклонником НХЛ, может помочь НХЛ прекратить распространять рекламу российской войны и российских преступлений своим отношением.

Поступая так, вы можете спасти много человеческих жизней. Вот о чем я хочу попросить всех вас.

И еще несколько важных фактов, которые я уже несколько раз публично упоминал, но повторю их снова.

За более чем три года российской империалистической войны НХЛ никогда не настаивала на том, чтобы российские игроки официально ее осуждали российскую империалистическую войну. Это значит, что даже тем российским игрокам, кто не согласен с российской агрессией против Украины, НХЛ не предоставила возможности официально дистанцироваться от действий своей страны. Эти хоккеисты проживут остаток своей жизни, зная, что из-за их игры было искалечено и убито множество людей, включая их сограждан.

В любом случае, НХЛ уже более трех лет делает огромную рекламу российской войне и несет ответственность за ужасное количество потерянных жизней. Эта реклама могла бы стоит России многие десятки миллиардов долларов, и эту сумму НХЛ должна была бы выплатить Украине.

Конечно, страны, где играла НХЛ и которые разрешили эту рекламу российской войны на своей территории, также несут ответственность за эту рекламу. То есть, в первую очередь, это США и Канада. Но также Чехия, Швеция, Финляндия, Швейцария и Германия, которые разрешили матчи команд НХЛ на своей территории. И в этих матчах выступали российские игроки, которые не осудили российскую войну.

Эти государства также должны внести определенную долю в компенсацию Украине.

Сама НХЛ, имея доход около 6 млрд долларов в год, не может компенсировать весь ущерб, который она нанесла Украине своим подходом. Конечно, необходимо, чтобы те страны, которые разрешили рекламу российской войны на своей территории, также внесли свой вклад в компенсацию.

В заключение я еще раз повторю, что готов в любой момент сесть на самолет в Нью-Йорк и сделаю все, чтобы помочь НХЛ прекратить рекламу российской империалистической войны и российских преступлений. И в то же время я буду рад помочь всем российским игрокам, которые не согласны с этой войной.

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