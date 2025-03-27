Назван фрукт, который спасает от стресса, напряжения и усталости 1 27.03.2025, 15:43

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Его надо есть каждый день.

Современный ритм жизни часто приводит к переутомлению, стрессу и истощению. Однако есть простое и вкусное решение этой проблемы. Врачи убеждают, что бананы — это лучший продукт, чтобы избавиться от усталости, нервного напряжения и быстро восстановить свои силы, пишет ТСН.

Какая польза бананов в борьбе со стрессом и усталостью

Богаты калием и магнием. Эти минералы поддерживают работу нервной системы, помогают расслабиться и снимают мышечное напряжение. Поэтому врачи рекомендуют употреблять эти фрукты после напряженного рабочего дня, чтобы восстановить силы.

Содержат триптофан. Это соединение называют аминокислотой счастья. В организме триптофан превращается в серотонин — гормон, отвечающий за улучшение настроения, снижение тревожности, а также помогает бороться с раздражительностью.

Стабилизируют уровень сахара в крови. Бананы быстро восстанавливают силы и заряжают энергией на длительный промежуток времени благодаря натуральным сахарам и клетчатке. Также предотвращают резкие скачки глюкозы, вызывающие усталость и головную боль.

Налаживают качественный сон. Бананы содержат витамин B6, который помогает организму вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за здоровый сон.

Как правильно есть бананы

Медики рекомендуют употреблять 1-2 банана в день — таким образом, можно поддержать надлежащий уровень энергии в организме и улучшить общее самочувствие.

Идеальное время для употребления бананов — в первой половине дня. Это поможет избежать перегрузки организма сахарами. Однако можно съедать банан перед сном, чтобы успокоиться и быстро заснуть.

Добавляйте бананы в смузи, йогурты, каши или употребляйте в качестве быстрого перекуса.

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