НХЛ: Артем Левшунов заработал два очка в матче с «Нью-Джерси» 27.03.2025, 15:51

Артем Левшунов

Уроженец Жлобина отыграл на площадке рекодные 24 минуты.

В ночь на 27 марта «Чикаго Блэкхокс» с Артемом Левшуновым уступили дома «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, пишет betnews.by.

Чикаго — Нью-Джерси — 3:5 (Бертуцци, 9:06-бол., Михеев, 25:26, Назар, 57:10; Бастиан, 6:23, Майер, 6:50-бол., Палат, 23:14-мен., Мерсер, 31:01-бол., Нейсен, 59:47-п/в).

Левшунов впервые в карьере набрал больше очка за матч. Он отдал две результативные передачи. Сначала 2-й номер драфта ассистировал Тайлеру Бертуцци, а затем — Фрэнку Назару. Кроме того, при счете 2:3 он помог отличиться Райану Донато, но гол был отменен из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Всего Левшунов отыграл 24 минуты 4 секунды, получив рекордный айстайм среди одноклубников. Он сделал 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, 1 блок, занес «-2» в графу «плюс/минус» и был признан 3-й звездой матча. В 8 играх текущего сезона у уроженца Жлобина 4 результативные передачи при показателе полезности «-11».

«Чикаго» потерпел 8 поражений в последних 9 матчах и с 51 очком остается предпоследним, 15-м, на Западе. «Черные ястребы» уже потеряли шансы выйти в плей-офф. «Нью-Джерси» идет 6-м на Востоке с 83 баллами.

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