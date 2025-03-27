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В Беларуси прогнозируют до +16 градусов

  • 27.03.2025, 16:03
В Беларуси прогнозируют до +16 градусов

А ночью будет гололед.

В пятницу, 28 марта, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о тумане и слабом гололеде, которые возможны местами ночью и утром.

В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +3 градусов (в Минске — от 0 до +2), в дневные часы — от +10 до +16 (в столице — 12-14 тепла).

В субботу также преимущественно без осадков. Ночью будет от -4 до +3, днем — от +11 до +17. В воскресенье погодные условия существенно не изменятся.

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