В Беларуси прогнозируют до +16 градусов
- 27.03.2025, 16:03
А ночью будет гололед.
В пятницу, 28 марта, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о тумане и слабом гололеде, которые возможны местами ночью и утром.
В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +3 градусов (в Минске — от 0 до +2), в дневные часы — от +10 до +16 (в столице — 12-14 тепла).
В субботу также преимущественно без осадков. Ночью будет от -4 до +3, днем — от +11 до +17. В воскресенье погодные условия существенно не изменятся.