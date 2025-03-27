В Беларуси ввели изменения для «тунеядцев» 1 27.03.2025, 16:06

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Как для уехавших за границу, так и для оставшихся в стране.

Правительство Беларуси внесло изменения для «тунеядцев». А еще — прописало, как силовиков могут привлекать для «стимулирования» людей работать. Соответствующее постановление опубликовано на сайте pravo.by.

24 марта правительство приняло постановление, которым вносит изменения в правила отнесения некоторых категорий к так называемым тунеядцам. Это влияет в том числе на стоимость коммунальных для тех, у кого есть свое жилье.

Что изменили для тех, кто получает образование за границей

Ранее власти позволяли исключать из списка «тунеядцев» тех, кто получает образование в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России), а также обучающихся на дому, кроме тех, кто проходит дополнительные курсы, семинары, тренинги и программы личностного развития. Теперь же к ним добавили тех, кто получает образование за границей (не только ЕАЭС) по направлению госорганов Беларуси в рамках международных соглашений.

«Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 5,5 раза выше, чем для остального населения.

При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

Что уточнили насчет страховых взносов и работе в международных организациях

Также к официально занятым в экономике будут относить тех, кто состоит на учете в Фонде соцзащиты населения и платит страховые взносы.

Еще одно изменения касается процедуры исключения из базы незанятых в экономике тех, кто работает в представительствах международных организаций в Беларуси. Для этого Министерство иностранных дел передает списки таких работников с их идентификационными номерами. Эти данные поступают раз в полгода — до 15-го числа второго месяца после окончания отчетного периода.

Изменение в работе «тунеядских» комиссий и привлечение милиции к поиску «иждивенцев»

Кроме этого, власти внесли изменения в работу комиссий по «иждивенцам», которые помогают людям с трудоустройством. Теперь у них будет право сотрудничать с милицией и привлекать к ответственности тех, кто игнорирует их вызовы и «ведет асоциальный образ жизни». Напомним, в брестской милиции ранее рассказали, что помогают «оказывать содействие в явке граждан» в «тунеядские» комиссии. И заявили, что для некоторых из тех, кто не явится на такие заседания, предусмотрена административная ответственность — от штрафа до ареста.

Совмин также прописал, что уведомлять милицию о неявке на работу обязанных — тех, кто должен возмещать государству затраты за что-либо — должны как организации, в которых они трудятся, так и службы занятости.

В постановлении правительства также прописали, что комиссии смогут исключать из списка не занятых в экономике уехавших из страны людей, если они докажут, что были включены туда ошибочно. Или же если предоставят подтверждения, что учатся или работают за границей на условиях, которые позволяют не быть в базе и не оплачивать коммуналку по полному тарифу.

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