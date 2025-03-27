Макрон: Европейские войска в Украине ответят на нападение России 27.03.2025, 16:17

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Эммануэль Макрон

Миротворцы могут быть развернуты в «важных городах» и других местах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские миротворческие силы, которые могут быть развернуты в Украине, отреагируют на российское нападение, если Москва его начнет.

Об этом сообщает AP.

По словам Макрона, такие войска могут быть развернуты в «важных городах» и других местах.

«Если бы снова произошла общая агрессия против украинской земли, эти армии фактически оказались бы под ударом, и тогда это наши обычные рамки привлечения… Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать и отвечать на решения главнокомандующего и, если они оказываются в конфликтной ситуации, отвечать на нее», — сказал Макрон.

Он добавил, что такие войска не будут размещены на линии фронта в Украине, «и не будут задействованы в первый же день против российских сил». Они будут «силами, которые будут убеждать россиян не совершать повторное нападение. И, удерживая важные города, стратегические базы, будут отмечать четкую поддержку со стороны нескольких европейских правительств и союзников».

«Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход… Единственные, кто мог бы в этот момент спровоцировать конфликт, воинственную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию»", — сказал он.

Ряд возможных вариантов, которые рассматривают европейские военачальники и планировщики, включает несколько сценариев, которые сейчас готовятся для рассмотрения и одобрения лидеров стран.

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