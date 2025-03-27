Лукашенко: Денежный печатный станок у меня стоит за кабинетом 27.03.2025, 16:34

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Диктатор отреагировал на опасения белорусов.

В четверг, назначая Александра Егорова первым заместителем председателя правления Нацбанка, Лукашенко заявил:

— Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым — они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел.

Отметим, ряд экспертов предположил, что новый глава Нацбанка Беларуси Головченко, который не является банкиром по образованию, может включить печатный станок по приказу Лукашенко.

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