В Гродно белорус якобы сломал силовику руку

В Гродно белорус якобы сломал силовику руку3
- 27.03.2025, 17:36
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Его задержали.
В Гродно задержали 33-летнего белоруса. Имя задержанного парня — Никита Самарин. В декабре 2020 года он был осуждён на 4 года «химии» за то, что якобы распылил газ во время пикета возле Октябрьского РОВД Гродно, пишет «Медиазона».
Однако после приговор ему заменили на 2,5 года колонии. Самарин не подал апелляцию и остался на свободе. Всё это время после суда Никита скрывался от силовиков.
Вчера в 23 часа вечера милиционеры заметили мужчину в одном из жилых комплексов Гродно. При себе у него не было удостоверения личности, а данные, которые он назвал, отсутствовали в базе МВД.
Когда белорусу сказали ехать в РОВД, он якобы сломал одному из милиционеров руку и попытался сбежать от них через реку. Но его догнали и задержали. Другие подробности дела неизвестны.