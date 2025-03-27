В Гродно белорус якобы сломал силовику руку 3 27.03.2025, 17:36

2,794

Его задержали.

В Гродно задержали 33-летнего белоруса. Имя задержанного парня — Никита Самарин. В декабре 2020 года он был осуждён на 4 года «химии» за то, что якобы распылил газ во время пикета возле Октябрьского РОВД Гродно, пишет «Медиазона».

Однако после приговор ему заменили на 2,5 года колонии. Самарин не подал апелляцию и остался на свободе. Всё это время после суда Никита скрывался от силовиков.

Вчера в 23 часа вечера милиционеры заметили мужчину в одном из жилых комплексов Гродно. При себе у него не было удостоверения личности, а данные, которые он назвал, отсутствовали в базе МВД.

Когда белорусу сказали ехать в РОВД, он якобы сломал одному из милиционеров руку и попытался сбежать от них через реку. Но его догнали и задержали. Другие подробности дела неизвестны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com