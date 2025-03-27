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В Нью-Йорке хотят запретить Tesla

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  • 27.03.2025, 17:40
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В Нью-Йорке хотят запретить Tesla

С инициативой законопроекта выступил сенатор-демократ.

Законодатели штата Нью-Йорк рассмотрят законопроект, запрещающий прямые продажи электромобилей Tesla на территории штата.

Сенатор-демократ Пэт Фэйхи хочет отменить разрешение на пять точек продаж Tesla в Нью-Йорке, сообщает Politico.

Tesla продает больше электромобилей в США и Нью-Йорке, чем любой другой производитель. Компания избегает традиционной дилерской модели продажи через третьих лиц по соглашениям о франшизе. Вместо этого Tesla продает электромобили напрямую потребителям.

Во многих штатах законы об автофраншизе ограничивают этот подход. В Нью-Йорке Tesla разрешили продолжить работу в пяти точках для прямых продаж в 2014 году. Но сейчас влиятельные автодилеры штата хотят полностью запретить модель Tesla.

Примечательно, что в предыдущие годы Фэйхи выступала за принятие закона о полной отмене ограничений на прямые продажи со стороны производителей электромобилей, мотивируя это стремлением сократить выборы в атмосферу в Нью-Йорке.

Однако тесная связь Илона Маска с президентом Дональдом Трампом стала политически токсичной для законодателей-демократов, отмечает издание.

«Неважно, что мы делаем, нам придется взять это у Илона Маска. Он — часть усилий по возвращению назад», — сказала Фэйхи.

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