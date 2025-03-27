ЕС расширил санкции против режима Лукашенко
- 27.03.2025, 17:50
- 3,918
В «черный список» добавили 25 человек и 7 юридических лиц.
Евросоюз расширил санкции против режима Лукашенко за поддержку России в войне против Украины. В «черный список» добавили 25 человек и 7 юридических лиц.
На них распространяются ограничительные меры, сообщает «Официальный журнал ЕС».
Под санкции ЕС попали судьи, члены Центральной избирательной комиссии, руководители управлениями делами Лукашенко, прорежимные бизнесмены, руководители предприятий. В «черном списке» и глава «Белой Руси» Олег Романов.
Под санкциями сейчас Центральная избирательная комиссия РБ, «Интеграл» (известно, что он обходит западные санкции и помогает России в войне против Украины), «Белорусские лотереи», ООО «Ридотто», «Планар», Завод точной электромеханики, ООО «ЦЫБУЛЬКА-БЕЛ».