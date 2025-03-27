закрыть
27 марта 2025, четверг, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС расширил санкции против режима Лукашенко

  • 27.03.2025, 17:50
  • 3,918
ЕС расширил санкции против режима Лукашенко

В «черный список» добавили 25 человек и 7 юридических лиц.

Евросоюз расширил санкции против режима Лукашенко за поддержку России в войне против Украины. В «черный список» добавили 25 человек и 7 юридических лиц.

На них распространяются ограничительные меры, сообщает «Официальный журнал ЕС».

Под санкции ЕС попали судьи, члены Центральной избирательной комиссии, руководители управлениями делами Лукашенко, прорежимные бизнесмены, руководители предприятий. В «черном списке» и глава «Белой Руси» Олег Романов.

Под санкциями сейчас Центральная избирательная комиссия РБ, «Интеграл» (известно, что он обходит западные санкции и помогает России в войне против Украины), «Белорусские лотереи», ООО «Ридотто», «Планар», Завод точной электромеханики, ООО «ЦЫБУЛЬКА-БЕЛ».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов