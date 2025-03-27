The Guardian: Как продлить срок службы смартфона 27.03.2025, 18:13

Ударопрочные чехлы, обновление системы и еще несколько полезных советов.

Современные смартфоны достигли определенного уровня развития. Каждое новое устройство предлагает лишь небольшие усовершенствования и регулярная замена телефонов становится бесполезной тратой времени и денег пишут авторы статьие The Guardian, (перевод — сайт Charter97.org).

Хорошая новость заключается в том, что смартфоны теперь служат гораздо дольше: при должном уходе они могут прослужить 7 лет и более. Вот несколько советов, как продлить срок службы вашего телефона.

Выберите качественный чехол

Часто телефоны страдают от повреждений экрана и задней крышки. Падения случаются, но хороший чехол с надежной защитой от ударов может предотвратить неприятные последствия. Большинство производителей выпускают чехлы для своих моделей, но если вы хотите дополнительной защиты. Также стоит наклеить защитное стекло от царапин и трещин.

Используйте держатель или ремешок

Держатель для телефона поможет не уронить даже самые большие смартфоны. Также существуют телефонные кольца, петли и крючки. Можно рассмотреть чехлы с лямкой, которые можно носить на руке или на шее.

Регулярно обновляйте устройство

Новые версии операционных систем телефонов не только добавляют функциональные возможности, но и вносят важные обновления безопасности. Учитывая, что большинство новых фишек в моделях смартфонов теперь программные, вы сможете пользоваться ими на своем старом устройстве, просто обновив операционную систему и приложения. Особенно важно следить за безопасностью вашего телефона, чтобы избежать кражи данных. Лучше заменить телефон, если он больше не обновляется.

Очищайте хранилище

Большинство смартфонов имеют достаточно встроенной памяти, но с годами она заполняется фотографиями, видео, музыкой и другими файлами. Регулярно очищайте хранилище, чтобы оставалось минимум 2-5 ГБ свободного места для нормальной работы устройства.

Удаляйте размытые или дублирующиеся фотографии, ненужные скриншоты. Используйте облачные хранилища для хранения фото и видео: доступны такие сервисы, как iCloud, Google Photos. Удаляйте неиспользуемые приложения, игры и старые фильмы. Очистите папку загрузок и историю сообщений, особенно если вы подписаны на групповых чаты в мессенджерах.

Берегите батарею и меняйте ее регулярно

Батареи изнашиваются с каждым зарядом, и важно заранее позаботиться о ее замене через несколько лет использования. Современные батареи смартфонов могут выдержать около 500-1000 полных циклов зарядки. Чтобы продлить срок службы батареи, избегайте ее перегрева и использования в экстремальных температурах. Активно используйте режим энергосбережения, сокращайте время работы экрана и включайте другие функции экономии энергии.

Также стоит изменить привычки зарядки. Батареи изнашиваются быстрее при зарядке в диапазоне от 0% до 20% и от 80% до 100%. Чтобы уменьшить износ, старайтесь держать уровень заряда между 20% и 80%. На устройствах iPhone 15 и новее можно настроить ограничение на зарядку до 80%, а для Android-устройств — включить оптимизацию заряда.

Следите за чистотой самартфона

Регулярная чистка экрана телефона с использованием антибактериальных средств полезна, но не забывайте также очищать порты и отверстия в устройстве. Следите за тем, чтобы порт для зарядки не забивался пылью, а динамики и микрофоны не засорялись грязью. Если вы не часто слушаете музыку на телефоне, время от времени включайте громкость на максимум, чтобы с помощью громкой музыки вытряхнуть пыль, особенно из динамиков.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно существенно продлить срок службы вашего смартфона и сделать его использование более комфортным и безопасным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com