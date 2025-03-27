Очевидцы рассказали, что произошло в Хургаде, где затонул батискаф с российскими туристами 27.03.2025, 18:30

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Число жертв выросло.

У побережья Хургады в Египте во время экскурсии произошла авария с прогулочным батискафом «Синдбад». Помимо экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе 15 детей. Все они приехали на отдых из России. Большая часть пассажиров спасена, их жизни ничего не угрожает. Однако по меньшей мере четыре человека погибли, рассказал генеральный консул Российской Федерации в Хургаде Виктор Воропаев, передает ТАСС. Позже в египетских СМИ появилась информация, что погибло шесть человек. К 17 часам по белорусскому времени число погибших выросло до 7, это подтвердила прокуратура Красного моря.

В генконсульстве сообщили: авария прогулочного батискафа произошла на расстоянии 1 км от берега около 10 часов утра по местному времени.

Что произошло?

Предварительно сообщалось, что причина трагедии в том, что один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Субмарина перевернулась, и произошла разгерметизация салона. Еще в прошлом году российские туристы неоднократно жаловались на состояние батискафа «Синдбад»: говорили, что он был обшарпанным, система вентиляции практически не работала, дышать было нечем, а капитан давал управлять судном туристам.

Позже появилась информация о том, что субмарина начала тонуть еще при посадке на пирсе. Со слов одной пассажирки, часть туристов уже была внутри – спасти их пытались те, кто еще не успел войти. Из-за открытых дверей вода быстро попала внутрь. Погибли те, кто не успел выбраться, и весь экипаж батискафа.

Российский телеграм-канал BAZA сообщает, что один из погибших – ребенок. Еще 13 человек доставлены в больницу, 24 туриста уже находятся в своих отелях, еще двоих участников экскурсии ищут – они пропали без вести. Уже опознаны трое погибших. Это девушка, прилетевшая в Хургаду три дня назад, и семейная пара, которая была на борту со своими двумя детьми – мальчик и девочка сейчас находятся в больнице.

Очевидцы: «Из лодок выносили людей без сознания»

Очевидицей произошедшего стала читательница onliner.by Александра. Сейчас она находится на отдыхе в отеле Serry, откуда и стартовала экскурсия.

— Лодки забирали людей с батискафа и привозили к берегу. Позже прибыли скорые, людей выносили на носилках. Скорых было много. Персонал рассказал, что затонул батискаф, – рассказал Александра.

Больше подробностей рассказал муж Александры – Иван, который лично видел, как спасали пострадавших.

— Мы сами были на этой экскурсии в прошлом году. Она устроена так: катера отвозят людей на небольшую платформу (где-то в километре от берега), и там они уже загружаются в батискаф. Пока одна группа плавает, вторая ждет свою очередь на платформе — и дальше по кругу.

Сегодня все началось в 10 утра. Думаю, это была первая группа. Вообще у нас очень тихий отель, но в начале одиннадцатого очень близко к берегу прошла большая «моторка», египтяне на ней размахивали руками и громко кричали. На пирс выбежало человек 20, наверное. Я тоже решил посмотреть.

И увидел, как из лодки вынесли ребенка лет шести. А за ним — пожилую женщину. Они оба были без сознания, им тут же начали оказывать первую помощь. Тем временем лодка поехала за следующими пассажирами: сначала их привозили человека по два-три, многие были без сознания. В конце большой катер привез человек 10. Было видно, что хотя они и закутаны в полотенца, но в сознании — шевелятся. Так что первыми спасали тех, кто был в самом тяжелом состоянии. Сразу же приехали скорые, потом полиция. Сейчас пирс огорожен, туда никого не пускают.

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