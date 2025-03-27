Российская армия больше месяца стоит на месте 27.03.2025, 18:44

ВСУ удалось стабилизировать фронт.

Пока американские переговорщики пытаются убедить Россию найти возможность для прекращения огня в Украине, а Владимир Путин продолжает выставлять в качестве условия полную оккупацию четырех областей, войска на фронте продолжают, говоря словами командира одной украинской бригады, «стрелять, пока не будет приказа остановиться». Российская армия, которая в 2024 г. продвигалась пусть черепашьими, но все же самыми значительными после операции вторжения темпами, уже более месяца не может сдвинуться с места.

Воюющие на передовой украинские солдаты и командиры в разговоре с The New York Times объяснили стабилизацию фронта несколькими факторами: новые оборонительные стратегии с более полноценной интеграцией подразделений, управляющих дронами, быстрая адаптация к меняющимся угрозам, усталость российской армии и подъем боевого духа в украинской после назначения в январе нового командующего сухопутными войсками генерала Михаила Драпатого. Важное значение, по словам бойцов, сыграла и операция в Курской области, оттянувшая на себя значительные российские силы, включая бомбардировщики.

На северо-восточном участке фронта российские подразделения уже почти месяц на могут расширить свой маленький плацдарм на реке Оскол, рассказал Юрий Федоренко, командир 429-го полка беспилотных систем ВСУ. По словам полковника Дмитрия Палицы, командира 33-й механизированной бригады, защищающей с юга город Покровск в Донецкой области, «за последние 3-4 недели враг не продвинулся ни на метр». Между тем, российские части подошли к Покровску, крупному узлу снабжения украинской группировки на Донбассе, на 8-10 километров еще в конце лета – начале осени 2024 г. «На данный момент можно сказать, что мы стабилизировали ситуацию», – говорит Палица. На юге, в Запорожской области, российские войска два месяца назад провели серию атак, пытаясь форсировать Днепр; все они, по словам украинских солдат, оказались неудачными.

Серьезные попытки окружить город Запорожье были прекращены из-за переброски части войск в Курскую область, сказал старший сержант Андрей Клименко, воюющий на южном участке уже много месяцев. По словам полковника Олега Грудзевича, заместителя командира 43-й механизированной бригады, курская операция «действительно оттянула значительную часть вражеских сил» с других участков фронта. Например, говорит Грудзевич, под Купянском, на северо-востоке Украины, вдвое сократились бомбардировки с помощью планирующих бомб, которые стали одним из самых эффективных видов российских вооружений в последний год. Вместо этого бомбардировщики «утюжили» занятые украинцами населенные пункты в Курской области.

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